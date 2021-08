Metz 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Metz, Moselle Expositions « Le langage est une peau » et « Character » 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine Metz Catégories d’évènement: Metz

### À l’heure de l’hyper-connectivité, explorez les expositions de Hanne Lippard et de Paul Heintz. Une rencontre entre le corps du visiteur, le texte et l’espace public. Expositions temporaires : * « Le langage est une peau » de Hanne Lippard (1984, Milton Keynes – GB) * « Character » de Paul Heintz (*1989, Saint-Avold). Des oeuvres mettant en scène la rencontre entre le corps du visiteur, le texte et l’espace public.

Gratuit. Entrée libre.

