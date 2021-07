Aureilhan Centre culturel Jean Jaurès Aureilhan, Hautes-Pyrénées Expositions “Le centenaire du momument aux morts” et “Les portails du quartier des Castors” Centre culturel Jean Jaurès Aureilhan Catégories d’évènement: Aureilhan

Hautes-Pyrénées

Expositions "Le centenaire du momument aux morts" et "Les portails du quartier des Castors" Centre culturel Jean Jaurès, 18 septembre 2021, Aureilhan.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le Centenaire du Monument aux Morts d’Aureilhan (1920-2020) : exposition photo prévue à l’orgine pour 2020 et retardée pour cause de pandémie. Les Portails du Quartier des Castors : exposition photos. A l’heure où beaucoup de nouveaux et jeunes propriétaires arrivent dans ce quartier né dans les années 50 et modernisent les habitations, les Amis du Patrimoine d’Aureilhan ont voulu immortaliser quelques uns des portails en fer forgé.

Selon les conditions sanitaires en vigueur aux dates des Journées du patrimoine 2021

Centre culturel Jean Jaurès rue Jules Ferry 65800 Aureilhan

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

