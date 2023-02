Expositions : Laurence Crespin et Yung-Jung Song Henrichemont Henrichemont Catégories d’Évènement: Cher

Cher Henrichemont A l’honneur de cette exposition, on retrouve l’artiste Laurence Crespin, ainsi que Yung-Jung Song pour “Les Sauvagesques”. L’exposition permanente se déroulera du 01 juillet au 29 août 2023. Cette exposition est conçue par les membres de l’Association Céramique La Borne (ACLB) en écho au programme d’expositions temporaires. +33 2 48 26 96 21 https://www.laborne.org/fr/ Exposition

