Montrozier Espace archéologique départemental Aveyron, Montrozier Expositions » L’atelier de métallurgie du Planet » et » Les douves du château de Bertholène » Espace archéologique départemental Montrozier Catégories d’évènement: Aveyron

Montrozier

Expositions » L’atelier de métallurgie du Planet » et » Les douves du château de Bertholène » Espace archéologique départemental, 18 septembre 2021, Montrozier. Expositions » L’atelier de métallurgie du Planet » et » Les douves du château de Bertholène »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace archéologique départemental

* _**Préhistoire : l’atelier de métallurgie du Planet (Fayet)**_ Découvert suite à la mise au jour d’une insolite statue-menhir, ce site majeur de la métallurgie du cuivre et du plomb du sud de la France est en cours de fouilles. Celle exposition inédite dévoile les nombreux vestiges du Chalcolithique (3 200 – 2 500 av. J.-C.) qui y ont été découverts : métallurgie, bâtiments et vie quotidienne. * _**Les douves du château de Bertholène**_ Les origines du château de Bertholène remontent probablement au XIIIe siècle. sa position stratégique en faisait une forteresse de premier plan dans le contrôle de la vallée de l’Aveyron. Les fouilles des douves ont permis de mettre au jour une incroyable diversité d’objets de la vie quotidienne datés du Moyen Age à l’époque moderne.

Jauge du nombre de visiteurs indiquée à l’accueil

Exposition inédite » L’atelier de métallurgie du Planet » et exposltion permanente » Les douves du château de Bertholène « . Espace archéologique départemental Le Bourg, 12630, Montrozier Montrozier Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Montrozier Autres Lieu Espace archéologique départemental Adresse Le Bourg, 12630, Montrozier Ville Montrozier lieuville Espace archéologique départemental Montrozier