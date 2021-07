Expositions « L’art de recevoir au temps de la Houillère » et « Le casse-croute du mineur » Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et Archives Municipales, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Carmaux.

Expositions « L’art de recevoir au temps de la Houillère » et « Le casse-croute du mineur »

le samedi 18 septembre à Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et Archives Municipales

Avec ces deux expositions, vous découvrirez les habitudes alimentaires des milieux populaires et bourgeois du XIXe et XXe siècles dans le Carmausin. Tout à la fois, le repas du mineur et particulièrement celui du mineur de fond qui se prend sur le lieu du travail au milieu des salissures et du chantier d’extraction et celui des « cadres » lors des réceptions et banquets… En partenariat avec le Musée/Centre d’art du verre de Carmaux et le Musée de la Mine de Cagnac les Mines. À découvrir aux heures d’ouvertures du Centre culturel du mardi au samedi du 08 septembre au 02 octobre 2021 de 14h à 18h et le mercredi et samedi matin de 10h à 12h.Gratuit.

Avec ces deux expositions, vous découvrirez les habitudes alimentaires des milieux populaires et bourgeois du XIXe et XXe siècles dans le Carmausin. Photos, documents et présentation de vaisselles.

Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et Archives Municipales 24 avenue Bouloc Torcatis, 81400 Carmaux Carmaux Les Crémades Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00