Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Expositions : « L’Argile n’en fait qu’à sa tête » / « Instants de Lumière » En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Expositions : « L’Argile n’en fait qu’à sa tête » / « Instants de Lumière » En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 6 mars 2021-6 mars 2021, Queaux. Expositions : « L’Argile n’en fait qu’à sa tête » / « Instants de Lumière »

du samedi 6 mars au samedi 10 avril à En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir

_ »L’Argile n’en fait qu’à sa tête »_ / Nicole Blanchard

—————————————————— ### Vagabondages et divagations L’argile n’en fait qu’à sa tête ?

Qu’à cela ne tienne, **Nicole Blanchard** met toute sa patience et tout son amour pour l’apprivoiser !

Peu à peu, ses rêves d’argile prennent forme dans ses mains, invitant aussi les rêves à prendre forme dans nos têtes.

C’est sa toute première exposition et _**En Plein Virage**_ est très fière de la confiance qu’elle lui accorde. _ »Instants de Lumière »_ / Michel Cordeboeuf

——————————————- ### Photographie Photographe patient, **Michel Cordeboeuf** attend la lumière, cherche l’angle improbable pour capter la magie de l’instant. Passionné par la photographie de la nature, il aime partir marcher et réaliser des images que la nature dévoile dans son plus pur éclat. Pour lui, la photographie est un regard posé sur ce qui nous entoure et qui est si beau et si proche. Il a réalisé plusieurs ouvrages accompagnés de ses photographies soit en auteur-photographe, (_Vienne : richesses à découvrir_, éditions Patrimoines & médias, 1999, _Sur les chemins de Mélusine_, éditions Offset 5,1999, _Saint-Malo_, éditions Bargain, 2006, _Mémoires de vies : le collège Henri IV de Poitiers_, éditions Cheminements, 2008 , _Invitations en Vienne_, éditions Patrimoine et média, 2012, _Rendez-vous à Poitiers_, éditions Michel Fontaine 2013) ou en collectif ( _Rencontres en Sud-Vienne_ en collaboration avec Laëtitia Sardet, Didier Dubreuil, Isabelle et Jérôme Tranchant et le Club des Entrepreneurs du Sud-Vienne, 2015).

Entrée libre

« L’Argile n’en fait qu’à sa tête » / Nicole Blanchard, sculpture – « Instants de Lumière » / Michel Cordeboeuf, photographie En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T15:00:00 2021-03-06T18:00:00;2021-03-08T10:00:00 2021-03-08T13:00:00;2021-03-08T15:30:00 2021-03-08T17:30:00;2021-03-11T10:00:00 2021-03-11T13:00:00;2021-03-11T14:00:00 2021-03-11T16:00:00;2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T13:00:00;2021-03-12T15:30:00 2021-03-12T17:30:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T13:00:00;2021-03-13T15:30:00 2021-03-13T17:30:00;2021-03-15T10:00:00 2021-03-15T13:00:00;2021-03-15T15:30:00 2021-03-15T17:30:00;2021-03-18T10:00:00 2021-03-18T13:00:00;2021-03-18T14:00:00 2021-03-18T16:00:00;2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T13:00:00;2021-03-19T15:30:00 2021-03-19T17:30:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T13:00:00;2021-03-20T15:30:00 2021-03-20T17:30:00;2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T13:00:00;2021-03-22T15:30:00 2021-03-22T17:30:00;2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T13:00:00;2021-03-25T14:00:00 2021-03-25T16:00:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T13:00:00;2021-03-26T15:30:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T13:00:00;2021-03-27T15:30:00 2021-03-27T17:30:00;2021-03-29T10:00:00 2021-03-29T13:00:00;2021-03-29T15:30:00 2021-03-29T17:45:00;2021-04-01T10:00:00 2021-04-01T13:00:00;2021-04-01T14:00:00 2021-04-01T16:00:00;2021-04-02T10:00:00 2021-04-02T13:00:00;2021-04-02T15:30:00 2021-04-02T17:45:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T13:00:00;2021-04-03T15:30:00 2021-04-03T17:45:00;2021-04-04T15:00:00 2021-04-04T17:45:00;2021-04-05T15:00:00 2021-04-05T17:45:00;2021-04-08T10:00:00 2021-04-08T13:00:00;2021-04-08T14:00:00 2021-04-08T16:00:00;2021-04-09T10:00:00 2021-04-09T13:00:00;2021-04-09T15:30:00 2021-04-09T17:45:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T13:00:00;2021-04-10T15:30:00 2021-04-10T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux