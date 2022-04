Expositions : l’abeille noire du Pays basque & la Transition Ecologique et Solidaire Saint-Jean-de-Luz, 30 avril 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Expositions : l’abeille noire du Pays basque & la Transition Ecologique et Solidaire Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz

2022-04-30 11:00:00 – 2022-06-24 18:00:00 Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

EUR 0 0 Pendant les horaires d’ouvertures du jardin, dans la salle de conférence, en accès gratuit, deux expositions seront visibles : Une première exposition photo sur l’abeille noire du Pays basque, l’apiculture et la biodiversité réalisée par : Erleak, le rucher école Aristeo, le conservatoire de l’abeille noire du Pays Basque, l’association Oxygène, le CPIE Pays Basque. Elle aborde le thème des abeilles et de la biodiversité à la fois dans ses aspects globaux et locaux. Une deuxième exposition présente 8 panneaux réalisés par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire sensibilisant à la diversité des pollinisateurs.

Pendant les horaires d’ouvertures du jardin : Avril, mai, juin : mercredis, week-ends et jours fériés, 11h-18h Juillet : tous les jours, 11h-19h

+33 5 59 26 34 59

Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz

