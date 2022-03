Expositions La part de l’Ambre Serzy-et-Prin Serzy-et-Prin Catégories d’évènement: Marne

Serzy-et-Prin

Expositions La part de l'Ambre Serzy-et-Prin, 26 mai 2022, Serzy-et-Prin.

2022-05-26 14:00:00 – 2022-05-29 19:00:00

Serzy-et-Prin Marne Serzy-et-Prin Dans un cadre préservé entre vignes et forêts, l’association « La Part de l’Ambre »valorise durant 4 jours sept lieux d’exposition accueillant douze artistes contemporains et des conférences sur l’Art et le Patrimoine. Au programme : 9 lieux, 12 artistes, 6 conférences.

Ateliers vivants du patrimoine, gravures, peintures, sculptures, conférence, exposition photo…

Parcours ludique, portes ouvertes de vigneron etc… http://www.lapartdelambre.fr/ Serzy-et-Prin

