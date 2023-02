EXPOSITIONS : “LA MEUSE À LA VEILLE ET AU LENDEMAIN DE LA GRANDE GUERRE (1900-1930)” Château de Thillombois Thillombois Thillombois Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Thillombois Connaissance de la Meuse vous invite à venir découvrir au château de Thillombois deux expositions, comprenant chacune de nombreuses photographies inédites : “La Meuse à la veille de la Grande Guerre” et “La Meuse au lendemain de la Grande Guerre”. En complément, les visiteurs pourront assister à la conférence “La Meuse au lendemain de la Grande Guerre : entre reconstruction nécessaire et patrimonialisation du conflit”, présentée par Mickaël Mathieu, docteur en histoire associé au CRULH et président du comité du Souvenir français de Bar-le-Duc. chateau.thillombois@wanadoo.fr +33 3 29 75 07 07 http://www.chateau-thillombois.com/ Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois

