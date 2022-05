Expositions : “Indigène” de Fabien Tabur et “Visions” d’Antoine Pierre de la Brière

2022-05-03 09:00:00 – 2022-06-25 12:30:00 L’office de tourisme vous propose les expositions de deux artistes. “Indigène” des gravures de Fabien Tabur

A travers la création d’images, Fabien Tabur cherche à représenter des liens au vivant qui relèvent d’un rapport indigène au monde. Immergé dans un monde végétal foisonnant, focalisé sur les détails d’une écorce, notre point de vue peut ne pas être anthropo-centré. Le sens premier du mot “indigène” met en avant l’appartenance à un territoire et à toutes les formes de vie qui s’y trouvent. “Visions” des dessins d’Antoine Pierre de la Brière

Antoine est un très jeune artiste qui a déjà son propre univers. Son travail est très abstrait mais intègre toujours des éléments figuratifs. Inspiré par le doodle, le Street Art et le manga, il développe une accumulation de formes graphiques et de petits personnages étranges. Son travail se décline aussi bien en couleurs qu’en noir et blanc. L’office de tourisme vous propose les expositions de deux artistes. “Indigène” des gravures de Fabien Tabur

