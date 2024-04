Expositions « Illustrations, entre sciences et art » et « La nature rêvée de Catherine Bouyx » Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux, samedi 18 mai 2024.

Expositions « Illustrations, entre sciences et art » et « La nature rêvée de Catherine Bouyx » A l’occasion de la Nuit des Musées, émerveillez-vous des illustrations naturalistes d’ouvrages anciens de la bibliothèque du Muséum, et du monde onirique de l’artiste Catherine Bouyx. Samedi 18 mai, 18h00 Muséum de Bordeaux – sciences et nature Entrée libre

En cette année olympique, le Muséum s’intéresse particulièrement aux aptitudes physiques extraordinaires du monde animal. Venez à la rencontre de certains grands performeurs !

A travers ces deux thématiques, découvrez ou redécouvrez les collections permanentes du muséum avec les médiateurs scientifiques.

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau – 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 65 30 http://www.museum-bordeaux.fr https://fr-fr.facebook.com/museum.debordeaux;https://www.instagram.com/museumdebordeaux/ Fondé en 1791, le cabinet d’Histoire naturelle de Bordeaux figure parmi les plus anciennes collections publiques de France.

Il prend d’abord place sur les allées de Tourny dans l’ancien hôtel de l’Académie qu’il partage avec la galerie de tableaux, le musée lapidaire, la bibliothèque, l’école des beaux arts et un observatoire. Il sera ouvert au public en 1811.

En 1857, l’Hôtel de Lisleferme, édifié en 1780 en bordure du Jardin public, sera acquis par la municipalité. L’édifice est largement transformé et réaménagé. Fin 1862, les collections sont transférées : le nouvel établissement prendra alors le nom de Muséum d’histoire naturelle.

Les collections y sont présentées suivant l’objectif que se sont fixés les scientifiques : décrire, nommer et classer la nature, le vivant comme le monde minéral.

Le muséum agrandi et rénové du XXIème siècle a pour objectif de montrer comment notre regard sur la nature a évolué, d'hier à aujourd'hui, comment les acquisitions de connaissances nouvelles peuvent remettre en question nos représentations. Découvrir, s'étonner, s'émerveiller, s'interroger, partager, contribuer sont quelques uns des plaisirs auxquels le nouveau muséum vous convie.

© F.Deval