Visite libre de l’abbaye de Hambye. Fondée au XIIe siècle dans la vallée de la Sienne, l’abbaye a accueilli des bénédictins jusqu’à la veille de la Révolution. Elle a fait l’objet pendant plus d’un demi-siècle de longs et patients travaux de restauration. Classée au titre des monuments historiques, l’abbaye de Hambye compte parmi les ensembles monastiques médiévaux les plus complets de Basse-Normandie et s’intègre dans un environnement majestueux protégé au titre des espaces naturels sensibles. Trois expositions : – Histoires de l’abbaye : retrace dans sa globalité l’histoire de l’abbaye de Hambye. Des bâtisseurs du Moyen Age aux restaurateurs et visiteurs d’aujourd’hui, les hommes ont construit l’histoire de ce lieu. Objets mobilier archéologique dessins photographies vidéos bandes sonores illustrent ce parcours de près de 9 siècles. – Toiles de Hambye, un art populaire méconnu du XIXe siècle : une production locale du XIXe siècle à mi-chemin entre art et artisanat. – Maurice Matieu – L’ombre et la forme : matieu, né Maurice Mathieu à Paris en 1934, est peintre. Il est aussi mathématicien, intellectuel engagé, écrivain. Mais c’est avant tout, et inlassablement, par la peinture qu’il exprime son rapport au monde et son engagement. En 1995, il quitte Paris et installe son atelier dans la Manche, à Saint-Denis-le-Gast. Il y peint, dessine et publie intensément jusqu’à sa mort en 2017. L’exposition L’Ombre et la Forme, fruit d’une collaboration entre l’équipe de l’abbaye et la famille de l’artiste, présente une vingtaine d’oeuvres de la période manchoise, représentatives de thèmes chers à matieu. Elle propose quelques portes d’entrées sur l’univers de cet artiste passionnant.

