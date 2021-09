Clairefontaine-en-Yvelines La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines, Yvelines Expositions & Festival Gaulois à La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines Catégories d’évènement: Clairefontaine-en-Yvelines

Yvelines

Expositions & Festival Gaulois à La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines La Chapelle, 18 septembre 2021, Clairefontaine-en-Yvelines. Expositions & Festival Gaulois à La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Chapelle

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, la Chapelle de Clairefontaine-en-Yvelines vous accueille pour un week-end d’expositions et d’animations. —————————————————————————————————————————————————————— ### Expositions : Venez découvrir les œuvres d’arts contemporaines d’artistes Clarifontains. Venez admirer les œuvres des enfants. ACCES LIBRE ### Festival gaulois : Conférence sur le site archéologique de la « Rue du Jeu de Paume » Site cultuel celtique et gallo-romain d’Ablis (IIIème siècle av. J.-C. – IVème siècle apr. J.-C.). ACCES LIBRE Ateliers de médiation en Archéologie et ateliers créatifs. GRATUIT Démonstration de forge avec le collectif « Forge Carnutes » Restauration « à la gauloise » par le restaurant l’Ephémère. PAYANTE Concerts

Entrée libre, restauration payante

Venez découvrir le village celte (expositions, conférences, restauration et ateliers de médiation en archéologie) La Chapelle Impasse de l’Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clairefontaine-en-Yvelines, Yvelines Autres Lieu La Chapelle Adresse Impasse de l'Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines Ville Clairefontaine-en-Yvelines lieuville La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines