Expositions « Festival de la mer » Cany-Barville, 7 juin 2021-7 juin 2021, Cany-Barville.

Expositions « Festival de la mer » 2021-06-07 – 2021-06-29 Route de Barville Médiathèque les Semailles

Cany-Barville 76450 Cany-Barville

Expositions dans le cadre du festival de la mer :

> « les Hauts -Normands et la mer », exposition des Archives Départementales de la Seine-Maritime

> « le Sauvetage en mer » présenté par Jean-Luc Lapel

A la médiathèque « les semailles ».

Ouvert le lundi 9h30 à 12h, mercredi 9h30 à 12h et 13h30 à 18h; jeudi 15h à 18h; vendredi 15h à 18h; samedi 9h30 à 12h et 13h30 à 17h.

+33 2 35 57 24 13

