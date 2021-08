Issy-les-Moulineaux Maison des Hauts d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Expositions et Journées Portes Ouvertes Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Expositions et Journées Portes Ouvertes Maison des Hauts d’Issy, 10 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Expositions et Journées Portes Ouvertes

du vendredi 10 septembre au samedi 11 septembre à Maison des Hauts d’Issy

L’Atelier Art et Partage exposera les travaux de ses élèves à la Maison de quartier des Hauts d’Issy. Cet atelier propose des cours de dessin et de peinture, utilisant un large éventail des techniques enseignées à l’atelier (dessin, huile, aquarelle…). Le travail se fait en petits groupes, afin de permettre un enseignement plus personnalisé. Ces ateliers sont ouverts à tous les âges, mais aussi à tous les niveaux, et les cours se font aussi bien en journée qu’en soirée. **Contacts** : Geneviève Normand au 06 23 16 46 20 Julie Normand au 06 63 42 52 39 **Web** : [www.atelierartetpartage.fr](http://www.atelierartetpartage.fr)

Entrée libre

de l’Atelier Art et Partage Maison des Hauts d’Issy 16 rue de l’Abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T16:00:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Maison des Hauts d'Issy Adresse 16 rue de l'Abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Maison des Hauts d'Issy Issy-les-Moulineaux