Expositions et démonstrations artistiques à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! La ferme des Cara-Meuh !, 18 septembre 2021, Vains.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La ferme des Cara-Meuh !

Expositions et démonstrations artistiques dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! Photographe, sculpteur, graveur, peintres… Des artistes seront présents pour exposer et faire des démonstrations dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! Expositions et démonstrations artistiques dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard, 50300 Vains Vains Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T22:00:00

