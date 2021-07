Saint-Géry-Vers Ancienne halle de marchandises Lot, Saint Géry-Vers Expositions et atelier jeune public sur le patrimoine ferroviaire Ancienne halle de marchandises Saint-Géry-Vers Catégories d’évènement: Lot

Expositions et atelier jeune public sur le patrimoine ferroviaire Ancienne halle de marchandises, 18 septembre 2021, Saint-Géry-Vers.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La salle des fêtes de Saint-Géry, située juste en face du musée ferroviaire, présentera trois animations : – Une exposition de panneaux sur “Résistance-Fer” prêtée par l’association du Musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération du Lot. – Une exposition de maquettes « la Poste et le rail » (échelle HO) et « voitures voyageurs de l’Orient Express » (échelle 1/10è). – Un atelier ludique de modélisme pour enfants à partir de 6 ans.

Participation libre au profit du musée ferroviaire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

