Expositions estivales (Galerie du Presbytère) Saint-Avit-Sénieur, 19 juillet 2022, Saint-Avit-Sénieur.

Expositions estivales (Galerie du Presbytère) Saint-Avit-Sénieur

2022-07-19 – 2022-07-31

Saint-Avit-Sénieur 24440

L’association Asasarts vous invite à découvrir une sélection d’artistes professionnels.

Entrée libre et gratuite. Ouvert de 14h00 à 18h00 et fermé les lundis. 1Er étage. 06 71 43 82 86

19.07.22 – 31.07.22 : « Le corps et le végétal » Ann Dehulu – Margreet Dijktra – François Hugard – Michel Monseigny (sculpture, peinture, dessin, fusain,..)

02.08.22 – 14.08.22 : « Collectif Art Pro » Artistes et Artisans dévoilent leurs plus belles œuvres (Peinture, sculpture sur bois, modelage, bronze, estampe, vannerie..)

16.08.22 – 28.08.22 : « Abstractions Américaines – années 60» Donald Taitt – Nicolas Mialet, sculpteur. (tableau grand format, sculpture sur bois monumentale.)

30.08.22 – 11.09.22 : « Archéographie, territoire et temporalité » Johan Fourcroy – Charles Smith (photographie, sculpture, installation)

13.09.22 – 25.09.22 : « Œuvres textiles et peintures » Liz King – Judy Pickering

Saint-Avit-Sénieur

