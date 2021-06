Expositions estivales de l’Abbaye de Vertheuil Vertheuil, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Vertheuil.

Expositions estivales de l’Abbaye de Vertheuil 2021-07-01 13:00:00 – 2021-08-01 18:00:00

Vertheuil Gironde

5 expositions pour le plaisir des yeux.

Galerie du cloître :

– « Artefacts » , par Jaume Camin photographe et créateur digital ses œuvres s’inspirent de l’évolution et de l’érosion du littoral aquitain.

– Les sculptures et peintures de « Capala » CAtherine PArfondry LAfontaine

Galerie des Moines :

– L’histoire étonnante des irlandais du vignoble et du négoce

– Le chemin de croix de l’abbatiales (14 panneaux peints sur métal datant du milieu de XIXème siècle)

– « L’envers du décor », photographies de l’abbaye par Béatrice Mignon

+33 6 42 51 13 40

