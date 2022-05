Expositions estivales au musée de la Dordogne batelière

2022-06-26 – 2022-07-31 Vernissage des expositions le 26 juin à 11h suivi d’un vin d’honneur

Visites des expositions du 26 juin au 31 juillet aux horaires d’ouverture du musée:

– Roger Chapelet, peintre officiel de la marine

– “Mille ans de navigation sur l’estuaire de la Gironde”, avec le concours du Conservatoire de l’estuaire Vernissage des expositions le 26 juin à 11h suivi d’un vin d’honneur

