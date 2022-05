Expositions en accès libre Mucem,musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Mucem accueille la Nuit européenne des musées. L’occasion de découvrir nos expositions en accès libre, et de déambuler dans les espaces du musée jusqu’à minuit ! Les expositions du moment : « Abd el-Kader » « La Chambre d’amis, Musée national de la Marine » « Connectivités » « Le grand Mezzé » Samedi 14 mai de 18h à minuit. [https://www.mucem.org/programme/expositions](https://www.mucem.org/programme/expositions)

Entrée libre

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

