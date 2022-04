Expositions en accès libre Mucem, musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée, 14 mai 2022 18:00, Marseille.

Nuit des musées Expositions en accès libre Mucem, musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Le Mucem accueille la Nuit européenne des musées. L’occasion de découvrir les expositions en accès libre, et de déambuler dans les espaces du musée jusqu’à minuit !

Le Mucem accueille la Nuit européenne des musées.

L’occasion de découvrir nos expositions en accès libre, et de déambuler dans les espaces du musée jusqu’à minuit !

Les expositions du moment :

« Abd el-Kader »

« La Chambre d’amis, Musée national de la Marine »

« Connectivités »

« Le grand Mezzé »

Samedi 14 mai de 18h à minuit.

[https://www.mucem.org/programme/expositions](https://www.mucem.org/programme/expositions)

Le MuCEM s’intéresse aux civilisations de l’Europe et de la Méditerranée et étudie leur histoire pour comprendre les phénomènes contemporains. Véritable cité culturelle, lieu d’expositions d’oeuvres et d’objets et lieu d’expressions plurielles. Le MuCEM est un grand ensemble constitué de trois sites : A l’entrée du Vieux-Port, le fort Saint-Jean et le bâtiment du môle J4, qui accueillent les grandes expositions, les rendez-vous hebdomadaires et les temps forts du MuCEM. A la Belle de Mai, le Centre de Conservation et de Ressources abrite les collections du musée, une salle de consultation, un appartement-témoin et une petite salle d’exposition ouverts au public.

http://www.mucem.org

Free entry Saturday 14 May, 18:00

MUCEM is interested in the civilisations of Europe and of the Mediterranean Sea and studies their history to understand(include) contemporary phenomena. Real cultural city(estate), place of exhibitions(exposures) of works and of objects and place of plural expressions. MUCEM is a large set established(constituted) by three sites: At the entrance(admission) of the Old man-port(-bearing), strong Saint Jean and the building(ship) of the breakwater J4, who receive big(great) exhibitions(exposures), weekly meetings(appointments) and fortes of MUCEM. To the Belle de Mai, the Centre of Preservation and of Resources shelters the collections of the museum, a consultation room, an apartment-witness(-baton) and a small exhibition hall open to the public.

El Mucem acoge la Noche Europea de los Museos.

La oportunidad de descubrir nuestras exposiciones de libre acceso, y pasear por los espacios del museo hasta la medianoche!

Las exposiciones del momento:

«Abd el-Kader»

«La Chambre d’amis, Museo Nacional de la Marina»

«Conectividad»

«El gran Mezzé»

Sábado 14 de mayo de 18h a medianoche. https://www.mucem.org/programme/exposiciones

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

MuCEM 1, esplanade du J4 boulevard du littoral 13002 Marseille 13002 Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur