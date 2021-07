Expositions du festival Le Printemps de Septembre de Sarkis et Kantinka Bock Couvent des Jacobins, 18 septembre 2021, Toulouse.

Expositions du festival Le Printemps de Septembre de Sarkis et Kantinka Bock

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent des Jacobins

**Expositions du festival Le Printemps de Septembre : Sarkis (église) + Kantinka Bock et Toni Grant (réfectoire)** Tout au long du week-end découvrez deux expositions d’oeuvres d’art contemporain exceptionnelles proposées dans le cadre du festival toulousain **Le Printemps de Septembre :** **- Dans l’église : “Mesure de le la lumière, à stanley brouwn ” de Sarkis :** Des tubes de néons aux couleurs de l’arc en ciel suspendues entre les colonnes de l’église des Jacobins entrent en dialogue avec le monument et l’histoire de sa construction. Production pour l’église du couvent des Jacobins – Édition 2018 du Printemps de septembre . Musique : Jacopo Baboni-Schilingi **- Dans le réfectoire :** Des oeuvres inédites de Kantinka Bock (1976 – ) entreront en dialogue avec celles de Toni Grant (1935-2005). Tous deux partagent une attention au processus qui donne forme, une sensibilité aux propriétés des matériaux, une réflexion sur les données fondamentales de la sculpture et le sens du paradoxe, de l’étrangeté ou de la surprise… Accessible gratuitement Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. MAIS AUSSI : -Tout au long du week-end des Journées européennes du patrimoine retrouvez **la Cie Doulce Mémoire** pour des spectacles et ateliers sur la musique et la danse médiévale (à l’attention des plus petits et des plus grands) au Couvent des Jacobins. -Découvrez le monument et son histoire grâce à des visites guidées ou une visite libre…

Expositions du festival Le Printemps de Septembre de Sarkis (église) et Kantinka Bock (réfectoire).

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00