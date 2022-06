Expositions du Centre Culturel Robert Gourdon Vauvert Vauvert VauvertVauvert Catégories d’évènement: 30600

Vauvert 30600 Centre Culturel Robert Gourdon Vauvert 30600 Vauvert Le Centre Culturel Robert Gourdon organise des expositions régulièrement sur le travail de ses adhérents. Le Vendredi 10 juin 2022 Exposition des Ateliers de Nu, Gravure, peinture libre Vernissage le vendredi 10 juin à 18h30 Le Vendredi 17 juin 2022 Exposition d’Aquarelle Vernissage le vendredi 17 juin à 18h00 Le Lundi 27 juin 2022 Exposition Peinture et Dessin Vernissage le mardi 28 juin à 18h30 +33 4 66 88 23 63 Droits libres

