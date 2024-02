EXPOSITIONS D’ORIGINAUX DE FANNY MASSEBIAU Médiathèque Geneviève Couteau Clisson, mardi 9 avril 2024.

EXPOSITIONS D’ORIGINAUX DE FANNY MASSEBIAU Médiathèque Geneviève Couteau Clisson Loire-Atlantique

Partez à la découverte des mécanismes du pop-up en grand format.

Tout en papier découpé, l’artiste Fanny Massebiau

avec son projet Plipli Papier, vous invite dans ses univers animés. Le papier est un des matériaux les plus simple et accessible, il est pourtant possible d’en faire des oeuvres uniques et complexes.

En partant de savoir-faire ancestraux (pop-up, origami, kirigami), elle s’approprie ces techniques pour développer un travail personnel, alliant la fragilité du papier à l’équilibre de la géométrie.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Mardi 16h à 19h

Mercredi 10h à 18h

Vendredi 10h à 13h et 16h à 18h

Samedi 10h à 13h et 14h à 18h .

Début : 2024-04-09

fin : 2024-06-08

Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

