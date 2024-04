Expositions d’oeuvres textiles à Campeaux Rue du Stade Souleuvre en Bocage, samedi 13 avril 2024.

Expositions d’oeuvres textiles à Campeaux Rue du Stade Souleuvre en Bocage Calvados

Samedi

L’art est une passion qui remonte à mon enfance. Depuis 4 ans, j’ai une autre passion, la création et la transformation pour le textile. Je travaille la couleur autrement que par les tubes de peinture et les pinceaux, à travers les matières textiles, les fils et la laine .

Dans ses créations, Isaa brode ses propres poésies qu’elle intègre à ses tentures textiles.

Venez découvrir ces œuvres ainsi que celles des écoliers qu’elle aura rencontré dans les écoles de Souleuvre en Bocage.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Rue du Stade Campeaux

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie onraed.dm@wanadoo.fr

