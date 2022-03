Expositions – Des insectes… au jardin : la diversité à la loupe Dinard, 5 avril 2022, Dinard.

Expositions – Des insectes… au jardin : la diversité à la loupe Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

2022-04-05 – 2022-04-30 Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Cet ensemble d’animations signe le lancement de la participation de Dinard à l’Atlas de la biodiversité de la CCCE.

En partenariat avec l’Espace des Sciences et la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) de Rennes.

Sur le thème des insectes et de la biodiversité

Décliné en trois parties distinctes permettant des approches différentes de la thématique :

1000 MILLIARDS D’INSECTES ET NOUS ET NOUS ET NOUS

Vingt et une affiches richement illustrées, proposées par l’Espace des sciences des Champs Libres de Rennes, permettront de mieux connaître les insectes, leur morphologie, leur anatomie et surtout leur écologie.

LE CABINET D’ENTOMOLOGIE

Grâce à un prêt gracieux, un cabinet de curiosités d’entomologiste, présentant des spécimens d’insectes naturalisés va être reconstitué. De véritables insectes seront ainsi à découvrir dans l’exposition.

ENSEMBLE, JARDINONS AU NATUREL

Les trois modules d’Ensemble, jardinons au naturel, proposés par la Maison de la Consommation et de l’Environnement, offriront au public, par des jeux et des manipulations, la possibilité de mieux envisager le jardin comme un écosystème riche d’une flore et d’une faune à préserver et à développer.

Une manière pédagogique et ludique de replacer les insectes dans notre environnement.

VISITES GUIDÉES

À 16 h les mardi, jeudi et vendredi à partir du 7 avril

Puzzles, ateliers de manipulation pour découvrir les sols, jeux d’observation, de familles afin de mieux percevoir la biodiversité, jeu coopératif pour aménager son jardin au naturel seront à disposition en accès libre ou présentés en ateliers ponctuels.

Informations pratiques

Salle Petite ourse

Tout public

Gratuit

Du mardi 5 au samedi 30 avril 2022 – Médiathèque l’Ourse

+33 2 99 46 28 30 https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-ourse

Informations pratiques

Salle Petite ourse

Tout public

Gratuit

Du mardi 5 au samedi 30 avril 2022 – Médiathèque l’Ourse

Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

