Expositions de travaux d’enfants sur l’oeuvre de Mina Mond Bouxwiller, 26 avril 2022, Bouxwiller.

2022-04-26 – 2022-05-15

Bouxwiller Bas-Rhin

– Exposition Visions Croisées, une sélection de travaux issus des ateliers réalisés par des scolaires et des institutions de la Communauté de Commune de Hanau-La-Petite-Pierre lors de leur visite du circuit d’expositions Visions D’artiste.

– Exposition photographique présentée par les jeunes du service Animations de la Communauté de Commune de Hanau-La-Petite-Pierre, dans le cadre d’un ALSH pendant les vacances scolaires, des jeunes entre 12 et 17 ans qui visitent le musée et font des photos de ce qui les interpelle.

Exposition de travaux réalisés par les jeunes de la communauté de commune de Hanau La Petite-Pierre en rapport avec les œuvres de Mina Mond.

+33 3 88 70 97 17

Bouxwiller

