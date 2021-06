Thonon-les-Bains Musée du Chablais Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Expositions de réalisations d’élèves et du centre social inter quartier au musée du Chablais Musée du Chablais Thonon-les-Bains

le samedi 3 juillet à 14:30

Le musée du Chablais expose les réalisations de deux projets menés avec des partenaires locaux. La barque la Savoie (dont une maquette est présentée au sein de l’exposition « Sauts dans le temps ») a célébré en 2020 le vingtième anniversaire de sa mise à l’eau. À cette occasion, l’association Mémoire du Léman a initié un concours d’écriture auquel ont participé cinq classes de CM1 et CM2 des écoles de Thonon (Grangette), Allinges (Joseph Dessaix) et Évian (Détanche et Hauts d’Évian). Un texte décrivant l’arrivée de la barque en 1896 a été le point de départ à partir duquel les élèves ont élaboré diverses suites romanesques. Des productions plastiques complètent les textes écrits par chaque classe. En écho à l’exposition « Couleurs ! Une histoire méconnue à travers les œuvres du musée » du Chablais, le centre social interquartier s’est approprié les couleurs. Les animateurs enfance et famille des cinq maisons de quartiers ont travaillé à la production d’une œuvre collective. Chaque quartier a choisi sa couleur : rouge au Morillon, blanc à la Versoie, vert au Châtelard, noir à Collonges, bleu à Vongy, pour une réalisation multicolore. Présentation des travaux d’écriture d’élèves pour les 20 ans de la barque la Savoie et œuvre collective en couleurs réalisée par les familles des cinq espaces de quartiers de Thonon. Musée du Chablais 2 rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Thonon-les-Bains Haute-Savoie

