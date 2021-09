Marnay Marnay Haute-Saône, Marnay Expositions de peintures “Visages et Rivages” Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Exposition "Rivages et Visages" par : Chantal Aubrun, peinture acrylique sur toile, abstraite et Béatrice Desprat Peinture acrylique et huile sur toile, figurative. Elles se sont rencontrées dans des activités artistiques proposées par l'association Culturelle d'Arc-lès-Gray. Depuis leur première exposition en octobre 2020, elles reviennent aujourd'hui avec, pour Chantal, ses paysages imaginaires et pour Béatrice, ses portraits de femmes. accueil@ot-valmarnaysien.com +33 3 84 31 90 91

