Expositions de peintures 14 rue Covet Musée d'arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane Bouches-du-Rhône

2023-02-02 – 2023-02-25

Bouches-du-Rhône Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une belle visite culturelle. Les artistes peintres Anastasia, Sveltana Militsina et Magarita art exposent leurs œuvres au musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux !

Vernissage : samedi 4 février à 11h30. museemarignane.tradition@gmail.com +33 4 42 31 12 98 Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane

