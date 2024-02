Expositions de peintures et sculptures Huguette Pons Houlmière Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane, lundi 8 avril 2024.

Huguette Pons Houlmière artiste peintre et sculptrice, expose ses œuvres au musée d’arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux !

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une belle visite culturelle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-27

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

L’événement Expositions de peintures et sculptures Huguette Pons Houlmière Marignane a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de Tourisme de Marignane