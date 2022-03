Expositions de peintures et dessins de Louis-Paul BAUDOT : ” Oraisons ” Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Chantelle Allier Chantelle Louis-Paul BAUDOT artiste peintre résidant à Bellenaves (03) exposera ses peintures et ses dessins à la Galerie de l’Oscambre (Pl. de l’Oscambre) et à la galerie Arthouse (10 Grande rue) du 30 avril au 29 mai 2022.

Entrée libre de 15 à 18h30 sauf lundi arthouse@sfr.fr https://lisieres.net/ Arthouse Chantelle 10-12 grande Rue Chantelle

