Expositions de Peintures de Jean-Philippe Rauzet et Sculptures d’Odile Cazassus Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Expositions de Peintures de Jean-Philippe Rauzet et Sculptures d’Odile Cazassus Marmande, 1 mars 2022, Marmande. Expositions de Peintures de Jean-Philippe Rauzet et Sculptures d’Odile Cazassus Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande

2022-03-01 – 2022-03-12 Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République

Marmande Lot-et-Garonne EUR L’association « Tous artistes enfants » présente Jean-Philippe Rauzet (Peintures) avec la participation d’Odile Cazassus (Sculptures).

Jean-Philippe Rauzet:

– L’enjeu reste le même : organiser le vide, quand la musique nourrit le silence.

Odile Cazassus :

– La terre et la pierre, matières vivantes, malléables ou dures, sont le médium et « l’obstacle » à ce qui doit sortir coûte que coûte: émotions, visions, rêves, jusqu’à la violence et la misère humaines.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. L’association « Tous artistes enfants » présente Jean-Philippe Rauzet (Peintures) avec la participation d’Odile Cazassus (Sculptures). +33 5 53 20 94 95 L’association « Tous artistes enfants » présente Jean-Philippe Rauzet (Peintures) avec la participation d’Odile Cazassus (Sculptures).

Jean-Philippe Rauzet:

– L’enjeu reste le même : organiser le vide, quand la musique nourrit le silence.

Odile Cazassus :

– La terre et la pierre, matières vivantes, malléables ou dures, sont le médium et « l’obstacle » à ce qui doit sortir coûte que coûte: émotions, visions, rêves, jusqu’à la violence et la misère humaines.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Ville de Marmande

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Ville Marmande lieuville Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Expositions de Peintures de Jean-Philippe Rauzet et Sculptures d’Odile Cazassus Marmande 2022-03-01 was last modified: by Expositions de Peintures de Jean-Philippe Rauzet et Sculptures d’Odile Cazassus Marmande Marmande 1 mars 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne