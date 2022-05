EXPOSITIONS DE LA MAISON POUR TOUS

2022-06-01 – 2022-06-24 Exposition des peintures et des modelages des élèves de C. Mounié de J.Picart à la Médiathèque Kalliopé. Vernissage le vendredi 13 mai à 18h. Exposition des ouvrages de l'atelier de couture mené par H. Coste et de la poterie travail des élèves de R. Nicolas.

