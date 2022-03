Expositions de la Maison d’Expositions de L’Araire Maison d’expositions de l’araire Yzeron Catégories d’évènement: Rhône

Venez découvrir autrement les 4 expositions présentées au sein de la Maison d’Expositions à Yzeron.

3€ par personne

Visite inédite de la Maison d’Expositions, la nuit dans tous ses bruits, laissez-vous étonner par une découverte inattendue… Maison d’expositions de l’araire 23 rue de la cascade, 69510 Yzeron, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Yzeron Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

