Expositions d’art Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané

Expositions d’art Locmaria-Plouzané, 19 juillet 2022, Locmaria-Plouzané. Expositions d’art Impasse St Sébastien Chapelle St Sébastien Locmaria-Plouzané

2022-07-19 15:00:00 – 2022-08-14 18:00:00 Impasse St Sébastien Chapelle St Sébastien

Locmaria-Plouzané Finistère Expositions d’artistes locaux (peinture, carnet de voyage, photos, patchwork, vitrail…) durant quatre semaines. Uniquement l’après-midi, relâche le lundi. Les exposants seront sur place, certains feront des démonstration également. Expositions d’artistes locaux (peinture, carnet de voyage, photos, patchwork, vitrail…) durant quatre semaines. Uniquement l’après-midi, relâche le lundi. Les exposants seront sur place, certains feront des démonstration également. Impasse St Sébastien Chapelle St Sébastien Locmaria-Plouzané

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locmaria-Plouzané Autres Lieu Locmaria-Plouzané Adresse Impasse St Sébastien Chapelle St Sébastien Ville Locmaria-Plouzané lieuville Impasse St Sébastien Chapelle St Sébastien Locmaria-Plouzané Departement Finistère

Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmaria-plouzane/

Expositions d’art Locmaria-Plouzané 2022-07-19 was last modified: by Expositions d’art Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané 19 juillet 2022 finistère Locmaria-Plouzané

Locmaria-Plouzané Finistère