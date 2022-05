Expositions dans le verger-rucher pédagogique Verger pédagogique Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Huit artistes exposeront leurs œuvres: * deux céramistes plasticiennes : [Bernadette Wiener](https://www.wiener-b.com/) et Françoise Saghaar-Bessière, * une céramiste : Isabelle Lhomel, * une artiste plasticienne : [Lena Mitsolidou,](http://www.lenamitsolidou-art.com/?fbclid=IwAR0-8YMfJpBSy1oQkzIh-0u3XFJDyoXia6dtihS_uPKdF6cxxKUTUJgHSN8) * une calligraphie et sculpteure [Karine Taoki](https://la-reserve.net/karine-taoki/), * une photographe : Joëlle Jean, * un peintre : Raymond Germain, * [Shâm Petit](https://www.facebook.com/lesateliersdesham/) présentera ses objets éoliens. De nombreuses expositions à découvrir Verger pédagogique 59 quai Eugène Turpin 95300 Pontoise Pontoise Le Chou Val-d’Oise

