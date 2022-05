Expositions dans le jardin de l’Evêché Jardin de l’Évêché Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Expositions dans le jardin de l’Evêché Jardin de l’Évêché, 4 juin 2022, Pontoise. Expositions dans le jardin de l’Evêché

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’Évêché

Exposition de sculptures en dalle de verre de [Tao Guevel](http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/carte-des-activites-touristiques/bdd/activite/126) et une petite exposition « printemps de la création ». De nombreuses expositions vous attendent Jardin de l’Évêché 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin de l'Évêché Adresse 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise Ville Pontoise lieuville Jardin de l'Évêché Pontoise Departement Val-d'Oise

Jardin de l'Évêché Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Expositions dans le jardin de l’Evêché Jardin de l’Évêché 2022-06-04 was last modified: by Expositions dans le jardin de l’Evêché Jardin de l’Évêché Jardin de l'Évêché 4 juin 2022 Jardin de l'Évêché Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise