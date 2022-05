Expositions dans le jardin de la citadelle Jardin de la Citadelle Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Expositions dans le jardin de la citadelle Jardin de la Citadelle, 4 juin 2022, Pontoise. Expositions dans le jardin de la citadelle

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Citadelle

Vous pourrez découvrir les exposition de peintures de Jonathan Schaeffer, jeune artiste pontoisien et les illustrations de Geoffrey Guillain ainsi que les sculptures en métal recyclé de James Lecompte et les sculptures en acier de [Tom Leroy Terquem](https://tomleroyterquem.com/). Des expositions de toutes sortes Jardin de la Citadelle 12 rue de la Citadelle 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin de la Citadelle Adresse 12 rue de la Citadelle 95300 Pontoise Ville Pontoise lieuville Jardin de la Citadelle Pontoise Departement Val-d'Oise

Jardin de la Citadelle Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Expositions dans le jardin de la citadelle Jardin de la Citadelle 2022-06-04 was last modified: by Expositions dans le jardin de la citadelle Jardin de la Citadelle Jardin de la Citadelle 4 juin 2022 Jardin de la Citadelle Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise