Tarn

Expositions dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Carmaux, 8 septembre 2021, Carmaux. Expositions dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-08 – 2021-10-02 Salle Jacques Brel – Centre culturel J.B.Calvignac. 24 avenue Bouloc Torcatis

Carmaux Tarn Carmaux Expositions : L’art de recevoir au temps de la Houillère et le casse-croute du mineur proposées par le Service des Archives Municipales de Carmaux. Rétrospective aux travers de photos, documents, menus et présentation de vaisselles. +33 5 63 76 09 75 https://www.carmaux.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails
Lieu Carmaux
Adresse Salle Jacques Brel - Centre culturel J.B.Calvignac. 24 avenue Bouloc Torcatis
Ville Carmaux