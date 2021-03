Expositions dans la tour de l’horloge – JEMA 2021, 6 avril 2021-6 avril 2021, AnduzeAnduze.

Expositions dans la tour de l’horloge – JEMA 2021 2021-04-06 – 2021-04-11

Anduze 30140 Anduze 30140

Anduze

Du 8 au 11 Avril, à la tour de l’Horloge d’Anduze, vont se succéder plusieurs artistes artisans d’art. Présentations : Emmanuelle Dupont, Brodeuse, Sculpture textile Emmanuelle explore l’univers du textile depuis 2003. Elle concentre ses recherches textiles autour de l’expérimentation sensible, visuelle et tactile, en utilisant les points de broderie à l’aiguille et en élaborant des techniques contemporaines. La singularité de son travail est caractérisée par sa liberté dans le choix et l’utilisation des matériaux naturels, toujours avec un profond respect pour la matière et pour les techniques employées. La Fabrique à Chiffons, Costumière et Réalisatrice Sara Laurent-Prineau est créatrice de costumes dans le spectacle vivant depuis 20 ans. Elle apprécie tout autant la démarche qui va aboutir à faire naître un personnage, qui évoluera au gré de la vie d’un spectacle, que celle, assez récente, de transmettre son savoir-faire par le biais d’atelier pédagogique ou de formation. Plume de Quetzal, Plumassière Plume de Quetzal est un atelier de création de bijoux en plumes, d’objets de décoration et d’extension pour cheveux. Monserrat Byar crée ses propres teintures de manière artisanale pour façonner avec passion des pièces uniques et très originales. Atelier Cahazalote, Artisan Costumière et Couturière L’Atelier Chazalote est un espace de travail dédié à la couture et à la Transition ! Artisane costumière couturière depuis plus de 10 ans, Charlotte Chazarenc se positionne face à la surconsommation violente et nocive des produits textiles d’aujourd’hui. Sensibiliser, transmettre son savoir-faire et proposer des alternatives de qualité au plus grand nombre, voilà un défi enthousiasmant qui a du sens. Infos Pratiques : – Du 8 au 11 Avril- 10h30-12h30 et 14h-17h (11h-17h le dimanche)- 12 Personnes Max dans la tour

contact@cevennes-tourisme.fr +33 4 66 52 32 25

