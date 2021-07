Expositions commentées – 14 juillet Conseil départemental, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Toulouse.

Expositions commentées – 14 juillet

Conseil départemental, le mercredi 14 juillet à 14:00

En ce jour de Fête nationale le Conseil départemental vous propose des expositions mémorielleset artistiques qui illustrent les actions menées pour lutter contre toutes les formes de discriminations. * **Fraternité/Bettina Rheims/Sos Racisme** SOS Racisme, Touche pas à mon pote, la main, cette histoire magnifique, notre histoire. Celle que Dominique Sopo, son actuel président est venu me remémorer un jour de printemps. * **14 juillet pendant la Résistance/Elérika Leroy/Musée départemental de la Résistance et de la déportation** En 1940, le régime de Vichy transforme la fête nationale du 14 juillet en une journée « de deuil et de recueillement », en hommage aux morts de la guerre. Il n’est plus question d’honorer la République, anéantie par le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. **_Commenté par Elerika Leroy à 14h30 ET 16h30_** * **Audacieuses, ces femmes qui font l’Histoire/Illustrations : Gilles Sire/Archives départementales** Invisibles ou oubliées, les femmes dans l’Histoire ont trop longtemps été reléguées au second plan. Qu’elles se nomment Jane Dieulafoy, Marguerite Dilhan, Marie- Louise Dissart, Françoise D’Eaubonne, Marguerite Canal ou Marthe Condat, qu’elles soient archéologue, avocate, résistante, auteure engagée, médecin agrégée ou cheffe d’orchestre, ces femmes n’ont pas hésité à s’affranchir des codes et conventions de l’époque pour offrir au monde leur talent et leur combat. _**Commenté par les Archives départementales à 15h00 et 17h00**_ * **40 portraits LGBTQI +/Florent Manelli** Les États-Unis célèbrent le LGBT History Month depuis plus de vingt ans. L’illustrateur Florent Manelli lance un projet similaire dans l’Hexagone à travers 40 portraits rendant ainsi hommage à celles est ceux qui, à leur échelle, agissent ou ont agi pour faire avancer les droits LGBT +. _**Commenté par Florent Manelli à 15h30 ET 17h30**_ * **In the same boat/Francisco ZIZOLA** Après avoir été hébergées à la galerie 3.1, la cour du Conseil départemental accueille less oeuvres bouleversantes du photojournaliste italien, réalisées lors d’un reportage sur les migrants en Méditerranée. **_Commenté par SOS Méditerranée à 16h00 et 18h00_** **_Port du masque obligatoire, respect strict des gestes barrière_**

Entrée libre et gratuite, port du masque obligatoire

Au Conseil départemental, fêter le 14 juillet c’est fêter la République qui demeure notre rempart, notre bien commun, notre avenir, notre espérance.

Conseil départemental 1 boulevard de la Marquette, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



