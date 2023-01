Expositions commémoratives – Village de Boullarre Boullarre, 29 avril 2023, Boullarre Boullarre.

Expositions commémoratives – Village de Boullarre

Boullarre 60620

2023-04-29 09:30:00 – 2023-04-30 17:15:00

Boullarre

60620

Boullarre

Pour rendre hommage aux 33 soldats morts les 11 et 12 juin 1940, Boullarre organise un week-end de commémorations.

Le samedi 29 avril 2023:

9h30 – Visite “Boullarre et la Guerre”

De 11h à 12h – Conférence “Juin 1940. Mais comment en est-on arrivé là ?” par Philippe Goniaux. Dans l’église.

De 14h à 15h – Conférence “Enfants, femmes et école sous l’occupation.” Les Enfants du Club Histoire avec Mélanie Gilles. Dans l’église.

De 15h30 à 16h30 – Conférence “Les prisonniers de guerre de 1940 et les jeunes de Boullarre, sous les drapeaux, prisonniers ou blessés.” Maurice Redoutey. Dans l’église.

De 17h à 18h45 – Conférence “Quand la liberté venait du ciel.” Régis Moreau. Dans l’église.

19h – Messe en l’honneur des 33 jeunes soldats décédés le 11 et 12 juin 1940 et des 200 blessés.

Le dimanche 30 avril 2023:

9h30 – Défile, fanfare des chasseurs de Vincennes.

10h10 – Arrivée place du chef de Bataillon Lefèbvre. Accueil, inauguration de la stèle, appel aux morts.

11h35 – Inauguration de la place, allocution des descendants des combattants, allocutions des officiels.

12h20 – Musique.

12h35 – Fin de la cérémonie.

13h45 – Visite “Boullarre et la Guerre”.

De 14h à 14h45 – Concert donné par la Fanfare des Chasseurs de Vincennes.

De 15h à 16h – Conférence “La bataille de Boullarre” par Francis Goniaux. Dans l’église.

De 16h15 à 17h15 – Conférence “La ligne Chauvineau” par Thierry Abran. Dans l’église.

Pour plus d’informations: labatailledeboullarre.wordpress.com biblio.boullarre@gmail.com

biblio.boullarre@gmail.com https://labatailledeboullarre.wordpress.com/

Boullarre

dernière mise à jour : 2023-01-27 par