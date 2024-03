EXPOSITIONS Chien pourri aux Jeux Olympiques Amiens, mardi 2 juillet 2024.

Cette exposition évoque les aventures de Chien Pourri, Chaplapla et leurs amis aux Jojolympiques , entre poubelles et terrain vague. Entre canards boîteux, rat borgne et moineau déplumé, caniche à frange et basset à manteau, pour décrocher une médaille dans ces épreuves très spéciales, il faudra se mettre au niveau au niveau du caniveau, bien sûr ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 10:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

3 Rue Georges Guynemer

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

