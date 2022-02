EXPOSITIONS CHEMIN DE LUMIÈRES La Bresse, 5 février 2022, La Bresse.

2022-02-05 10:00:00 – 2022-03-06 12:30:00

Exposition « chemin de lumières » ; depuis plusieurs années, la ville de La Bresse et la ville de Durbuy en Belgique multiplient les échanges culturels. D’abord autour de la sculpture, les relations artistiques se sont élargies et c’est donc dans cette dynamique, que la Maison de La Bresse va vous proposer une exposition originale « Chemin de Lumières ». À travers des dessins, esquisses, cadres et autres éléments didactiques, découvrez comment des artisans du vitrail (le couple Bebongnie) et un artiste contemporain (le peintre Gilbert Laloux) ont mis la main à la pâte pour rénover les vitraux d’une église romane millénaire. Entre exposition artistique et didactique, les Chemins de lumière vous feront découvrir l’histoire et les techniques de l’art du vitrail. Exposition « Lumières de Saint Laurent » : découvrez les vitraux de l’Église Saint Laurent de La Bresse, leur histoire et leur signification.

