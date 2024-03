Expositions Ces femmes qui nous inspirent Ecole Municipale de Musique et de Danse Fosses, mardi 5 mars 2024.

Expositions Ces femmes qui nous inspirent Dans les locaux de l’EMMD 5 – 18 mars Ecole Municipale de Musique et de Danse Ouvert à tous, exposition longue durée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T09:00:00+01:00 – 2024-03-05T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-18T00:00:00+01:00 – 2024-03-18T23:59:00+01:00

Découvrez les oeuvres réalisées par les élèves de l’EMMD, sur des artistes féminines qu’ils ont choisies. L’exposition est visible à partir du 5 mars dans l’esacalier et l’entrée de l’école.

Ecole Municipale de Musique et de Danse 1 place du 19 mars 1962 – 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « emmd@mairiefosses.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134473540 »}]

élèves femmes

Com Fosses Orientex 2024