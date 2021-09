Expositions Cercle militaire Cercle militaire, 18 septembre 2021, Tourcoing.

CERCLE MILITAIRE Cette remarquable demeure bourgeoise construite en 1883 et transformée par le négociant Emile Barrois, est le siège d’associations patriotiques. Elles y conservent leurs collections et leurs archives. Le Cercle rend hommage aux hommes et aux femmes engagés dans les combats de l’Histoire. – Exposition Napoléon et la campagne d’Egypte 1797-1801 – Exposition Femmes combatives et célèbres sous l’Empire – Exposition Le caporal Delroeux, un soldat tourquennois engagé dans les armées de Napoléon et autres témoins – Exposition La Guerre de 1870-1871, la Commune et la Guerre civile – Expositions et visites commentées samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Cercle militaire 7 rue Léon Salembien – 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00