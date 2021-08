Expositions “Bâtisseurs de Navires” et “La face cachée des hélices” Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques), 17 septembre 2021, Nantes.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques)

Connaissez-vous le site des chantiers navals ? A l’occasion des journées du patrimoine, la Maison des Hommes et des techniques animera des pôles d’informations autour de l’histoire de différents lieux emblématiques du site : les cales 2 et 3, la grue Titan et le bâtiment de la direction. De plus, comme tous les ans, la Maison des Hommes et des techniques proposera des visites commentées par un ancien ouvrier des chantiers. Plusieurs expositions seront visibles dans les locaux de la Maison des Hommes et des techniques : Exposition permanente : Bâtisseurs de navires (L’histoire de la construction navale à Nantes, ses métiers, ses luttes). Exposition temporaire : La face cachée des hélices (la fabrication des hélices)

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Maison des Hommes et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T13:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00