Expositions aux Alignements de Carnac Maison des Mégalithes – Carnac, 18 septembre 2021, Carnac.

Expositions aux Alignements de Carnac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Mégalithes – Carnac

L’’occasion pour les visiteurs de découvrir autrement leur patrimoine mégalithique à travers des photographies anciennes, mises en perspective avec le travail d’un photographe contemporain. Le **Centre des monuments nationaux** avec la collaboration du **Musée départemental Albert-Kahn**, propose une exposition graphique qui place en perspective des autochromes anciens (1920) conservés dans la collection du Musée (les Archives de la Planète) avec les travaux photographiques de François de l’R réalisés pour l’occasion en 2020. © François de l’R – 2020 A la lecture de ces autochromes de 1920, un environnement beaucoup plus proche du paysage initial apparaît. L’exposition propose ainsi une mise en perspective de ces paysages grâce à des clichés réalisés en 2020. S’inspirant de la démarche technique du siècle dernier, l’artisan-photographe François de l’R invite le visiteur à un parcours dans le temps et la couleur… _Maison des mégalithes – en accès libre jusqu’en juin 2022 Instagram #carnac2020 / Facebook @delrfran / francoisdelr.fr _[_[https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/_](https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/)](https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/_](https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/)) **Autre exposition temporaire présentée** : « Voyage au pays des pierres dressées. Parcours graphique des 5ème1 du collège Les Korrigans de Carnac » **Une vidéo de présentation sur le mégalithisme** en français. Pas de prêt de casque audio en langue étrangère (actuellement) • visiteurs sourds et malentendants : vidéo en LSF et ST en français. Salle vidéo équipée d’une boucle magnétique • **Espace “Carnac pour tous”** borne multimédia et maquettes tactiles (temporairement non accessibles) • visiteurs non et malvoyants : carnets de visite adaptés, disponible à l’accueil / téléchargez le carnet de visite en gros caractères • visiteurs déficients intellectuels: carnets de visite “facile à lire et à comprendre” disponible à l’accueil / Téléchargez le carnet de visite • Parking et parking PMR (gratuit), sanitaires • Pas de consigne pour les bagages à l’accueil

Entrée libre, port du masque obligatoire, pass sanitaire

Une exposition à découvrir : « Dialoguer avec l’horizon : un siècle de couleurs à Carnac » Autochromes du Musée départemental Albert-Kahn et Photographies de François de l’R

Maison des Mégalithes – Carnac route du Ménec, Maison des mégalithes Carnac Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00